Ciclista investito da un' auto in via Emilia Est Sul ponte Italia uno scooter si schianta contro un cartello stradale

Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 aprile, a Parma, si sono verificati due incidenti stradali senza conseguenze gravi. Il primo ha coinvolto un ciclista investito da un’auto in via Emilia Est. Il secondo si è verificato sul ponte Italia, dove uno scooter si è schiantato contro un cartello stradale. Entrambi gli episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le verifiche del caso.

Due incidenti stradali che, fortunatamente non hanno avuto gravi conseguenze, si sono verificati a Parma nel tardo pomeriggio di lunedì 27 aprile. Nella zona di Ponte Italia, lungo lo Stradone, uno scooterista è andato a sbattere, per cause in corso di accertamento, contro un cartello stradale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente stradale a Melito: ragazzo di vent’anni in scooter si schianta contro auto. Ricoverato, è graveScontro nel pomeriggio in via Roma: giovane motociclista tampona un'autovettura e finisce contro veicoli in sosta, è grave. Donna investita da uno scooter in via Emilia Est: grave al MaggiorePoco prima delle ore 20 di mercoledì 4 febbraio una donna è stata investita da uno scooter in viale Emilia Est a Parma, di fronte all'ingresso del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Reggio Emilia, ciclista muore dopo essere stato travolto da un'auto: «Era sulle strisce ed era passato con il rosso, alla famiglia 700.000 euro»In una sera del maggio 2014 aveva attraversato la strada in sella alla sua bicicletta ma era stato investito in pieno da un'auto e nonostante l'intervento del 118 e le cure dei sanitari dell'ospedale ... corrieredibologna.corriere.it Ciclista morto travolto da un’auto a RivaltaReggio Emilia, 21 marzo 2026 - Tragico incidente poco dopo le 14 a Rivalta. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L’uomo, uno straniero ... ilrestodelcarlino.it