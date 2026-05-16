In diverse regioni italiane, molte imprese di dimensioni medie e piccole segnalano difficoltà nel trovare candidati disponibili a partecipare ai colloqui di lavoro. Questa situazione si verifica in un momento in cui le crisi industriali di larga scala mettono a rischio numerosi posti di lavoro, mentre le aziende più piccole faticano a riempire le posizioni aperte. Secondo recenti dati, circa un terzo degli incontri di selezione non vede la presenza di candidati, evidenziando una gap tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

Se da un lato grandi crisi industriali minacciano migliaia di posti di lavoro, dall’altro aziende medie e piccole non riescono a trovare personale, nemmeno per sostenere un colloquio di lavoro. È il quadro che emerge dall’ultimo report dell’Ufficio studi della Cgia, secondo cui nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è andato deserto perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Secondo lo studio, le assunzioni non effettuate per mancanza di candidati sono state oltre 1,75 milioni, pari al 30,2% del totale previsto. Un numero enorme se lo si confronta con il 2017, quando i casi erano poco meno di 400mila e rappresentavano appena il 9,7%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Un colloquio di lavoro su tre senza candidati, imprese italiane in difficoltà

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What Candidates Who Get Job Offers Do Differently In Interviews

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