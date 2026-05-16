Un colloquio di lavoro su tre è senza candidati è allarme

Da orizzontescuola.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, circa un terzo dei colloqui di lavoro programmati sono stati annullati a causa dell'assenza dei candidati. Questa situazione si verifica in un quadro in cui molte aziende faticano a trovare persone disponibili a partecipare alle selezioni. I dati indicano che i colloqui saltati sono diventati una costante nel panorama delle assunzioni, con numeri che evidenziano un cambiamento rispetto agli anni precedenti. La mancanza di partecipanti sta influenzando le strategie di recruiting di diverse realtà.

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Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. È quanto emerge da un’analisi della Cgia sui dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, che evidenzia la crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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