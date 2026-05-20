A Caivano, in un quartiere spesso associato a problematiche sociali, apre una pizzeria che propone una versione di pizza napoletana e opzioni low carb. L’attività cerca di distinguersi dalla percezione negativa del territorio offrendo un’alternativa gastronomica differente. La pizzeria si presenta come un punto di riferimento per chi desidera una cucina tradizionale e leggera, tentando di cambiare l’immagine della zona attraverso le sue proposte culinarie.

C’è una pizzeria a Caivano che prova a sottrarsi alla geografia della cronaca nera e a costruirsi un’identità diversa. Si chiama Meeto Pizza & Co e, almeno nelle intenzioni dei proprietari, vuole essere un luogo di incontro prima ancora che un locale dove mangiare. Un’operazione che passa attraverso la pizza, certo, ma anche attraverso un’idea di inclusione alimentare che oggi intercetta un pubblico sempre più ampio. L’elemento che ha attirato l’attenzione è la pizza low carb: meno di tre grammi di carboidrati per base, pensata inizialmente quasi come una necessità privata e diventata poi il centro di un progetto commerciale più strutturato. Alla base c’è una storia abbastanza semplice: la proprietà seguiva un regime alimentare privo di carboidrati e non voleva rinunciare alla pizza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Caivano una vera pizza napoletana e low carb

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I Ranked the BEST PIZZA in Naples | Italian Food Tour

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