In gommone tra Legnago e Villa Bartolomea
Sabato 6 giugno, dalle 15, si terrà una discesa in gommone tra Legnago e Villa Bartolomea, lungo il fiume Adige. L’evento permette di esplorare i paesaggi fluviali della Pianura Veronese, con passaggi attraverso zone ricche di biodiversità e scorci naturali. La manifestazione prevede un percorso immersivo che evidenzia il legame tra il fiume e il territorio locale. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza diretta con l’ambiente fluviale.
Sabato 6 giugno, a partire dalle 15, un’esperienza immersiva per scoprire il fiume Adige e il suo profondo legame con il territorio della Pianura Veronese: una suggestiva discesa in gommone da Legnago a Villa Bartolomea, attraversando paesaggi fluviali ricchi di natura, biodiversità e scorci che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Nuovo gommone da pesca pronto per la stagione 2026
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