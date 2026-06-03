In gommone tra Legnago e Villa Bartolomea

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno, dalle 15, si terrà una discesa in gommone tra Legnago e Villa Bartolomea, lungo il fiume Adige. L’evento permette di esplorare i paesaggi fluviali della Pianura Veronese, con passaggi attraverso zone ricche di biodiversità e scorci naturali. La manifestazione prevede un percorso immersivo che evidenzia il legame tra il fiume e il territorio locale. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza diretta con l’ambiente fluviale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 6 giugno, a partire dalle 15, un’esperienza immersiva per scoprire il fiume Adige e il suo profondo legame con il territorio della Pianura Veronese: una suggestiva discesa in gommone da Legnago a Villa Bartolomea, attraversando paesaggi fluviali ricchi di natura, biodiversità e scorci che. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nuovo gommone da pesca pronto per la stagione 2026

Video Nuovo gommone da pesca pronto per la stagione 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Legnago e San Giovanni Lupatoto: viaggio tra storia e segreti

Porto di Legnago, maranza seminano il panico tra gli studenti: "Dammi la pistola", poi parte un colpoA Porto di Legnago, una baby-gang ha causato scompiglio tra gli studenti vicino alla fermata dell’autobus.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web