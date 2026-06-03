Notizia in breve

Sabato 6 giugno, dalle 15, si terrà una discesa in gommone tra Legnago e Villa Bartolomea, lungo il fiume Adige. L’evento permette di esplorare i paesaggi fluviali della Pianura Veronese, con passaggi attraverso zone ricche di biodiversità e scorci naturali. La manifestazione prevede un percorso immersivo che evidenzia il legame tra il fiume e il territorio locale. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza diretta con l’ambiente fluviale.