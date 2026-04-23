? Cosa sapere Il programma I Gioielli sotto casa su CR1 presenta Legnago e San Giovanni Lupatoto giovedì.. Il magazine esplora le radici storiche e le tradizioni culturali della pianura veronese.. Piero Brazzale conduce giovedì alle 20:30 su CR1, canale 19, una nuova puntata del magazine turistico I Gioielli sotto casa focalizzata sulle realtà di Legnago e San Giovanni Lupatoto. Il programma televisivo si propone di esplorare i tesori nascosti della Pianura Veronese, mettendo in luce l’identità di due centri che, pur essendo vicini, offrono volti storici e culturali profondamente distinti. La narrazione porterà gli spettatori a camminare tra le tracce di un passato millenario che ha queste terre protagoniste di evoluzioni strategiche, sociali e artistiche fondamentali per l’intera area veronese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legnago e San Giovanni Lupatoto: viaggio tra storia e segreti

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