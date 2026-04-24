Porto di Legnago maranza seminano il panico tra gli studenti | Dammi la pistola poi parte un colpo

Da liberoquotidiano.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Porto di Legnago, una baby-gang ha causato scompiglio tra gli studenti vicino alla fermata dell’autobus. Un video diffuso online mostra i giovani che chiedono una pistola e, successivamente, si sente uno sparo. La scena ha attirato l’attenzione sui social, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Non sono stati riferiti feriti o altri dettagli sull’accaduto.

I maranza seminano il panico tra gli studenti di  Porto di Legnago  (Verona). Qui, nei pressi della fermata dell'autobus, una baby-gang è protagonista di un video diventato virale. Nelle immagini si vede un litigio e poi un passaggio di pistola tra due giovanissimi (molto probabilmente minorenni). Successivamente il video si interrompe. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Legnago. Oltretutto potrebbe trattarsi della stessa baby gang che si è resa protagonista di alcuni episodi spiacevoli nella zona nelle scorse settimane. "Un fatto inaccettabile - ha scritto su Facebook il sindaco di Legnago, Paolo Longhi - che non può e non deve essere sottovalutato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

porto di legnago maranza seminano il panico tra gli studenti dammi la pistola poi parte un colpo
© Liberoquotidiano.it - Porto di Legnago, maranza seminano il panico tra gli studenti: "Dammi la pistola", poi parte un colpo

Notizie correlate

“Dammi la pistola”, ragazzini sparano alla fermata del bus e si riprendono: panico in strada a LegnagoUn video diventato virale mostra alcuni ragazzini, probabilmente minorenni, nel piazzale della fermata bus del Porto di Legnago (Verona).

Rapina a mano armata. “Dammi tutti i soldi”. Poi parte il colpo di pistolaMontale (Pistoia), 26 marzo 2026 – Un colpo di pistola e la rapina messa a segno.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Emergenza maranza: ragazzi sparano alla fermata delle corriere di Porto di Legnago. Identificati tre giovani / VIDEO; Giovani al Porto di Legnago sparano colpi in aria alla fermata degli autobus: identificati dai carabinieri; Baby-gang spara con scacciacani tra studenti a fermata del bus, si cercano i responsabili; Emergenza maranza: ragazzi sparano alla fermata delle corriere.

porto di legnago porto di legnago maranzaMaranza a Legnago. Scene inaccettabiliMaranza a Legnago. Scene inaccettabili. Serve una risposta immediata. Il commento del consigliere regionale veronese Filippo Rigo ... giornaleadige.it

porto di legnago porto di legnago maranzaDammi la pistola, ragazzini sparano alla fermata del bus e si riprendono: panico in strada a LegnagoUn video diventato virale mostra alcuni ragazzini, probabilmente minorenni, nel piazzale della fermata bus del Porto di Legnago (Verona) ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.