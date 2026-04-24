Porto di Legnago maranza seminano il panico tra gli studenti | Dammi la pistola poi parte un colpo

A Porto di Legnago, una baby-gang ha causato scompiglio tra gli studenti vicino alla fermata dell’autobus. Un video diffuso online mostra i giovani che chiedono una pistola e, successivamente, si sente uno sparo. La scena ha attirato l’attenzione sui social, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Non sono stati riferiti feriti o altri dettagli sull’accaduto.

I maranza seminano il panico tra gli studenti di Porto di Legnago (Verona). Qui, nei pressi della fermata dell'autobus, una baby-gang è protagonista di un video diventato virale. Nelle immagini si vede un litigio e poi un passaggio di pistola tra due giovanissimi (molto probabilmente minorenni). Successivamente il video si interrompe. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Legnago. Oltretutto potrebbe trattarsi della stessa baby gang che si è resa protagonista di alcuni episodi spiacevoli nella zona nelle scorse settimane. "Un fatto inaccettabile - ha scritto su Facebook il sindaco di Legnago, Paolo Longhi - che non può e non deve essere sottovalutato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Porto di Legnago, maranza seminano il panico tra gli studenti: "Dammi la pistola", poi parte un colpo Notizie correlate “Dammi la pistola”, ragazzini sparano alla fermata del bus e si riprendono: panico in strada a LegnagoUn video diventato virale mostra alcuni ragazzini, probabilmente minorenni, nel piazzale della fermata bus del Porto di Legnago (Verona). Rapina a mano armata. “Dammi tutti i soldi”. Poi parte il colpo di pistolaMontale (Pistoia), 26 marzo 2026 – Un colpo di pistola e la rapina messa a segno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Emergenza maranza: ragazzi sparano alla fermata delle corriere di Porto di Legnago. Identificati tre giovani / VIDEO; Giovani al Porto di Legnago sparano colpi in aria alla fermata degli autobus: identificati dai carabinieri; Baby-gang spara con scacciacani tra studenti a fermata del bus, si cercano i responsabili; Emergenza maranza: ragazzi sparano alla fermata delle corriere. Maranza a Legnago. Scene inaccettabiliMaranza a Legnago. Scene inaccettabili. Serve una risposta immediata. Il commento del consigliere regionale veronese Filippo Rigo ... giornaleadige.it Dammi la pistola, ragazzini sparano alla fermata del bus e si riprendono: panico in strada a LegnagoUn video diventato virale mostra alcuni ragazzini, probabilmente minorenni, nel piazzale della fermata bus del Porto di Legnago (Verona) ... fanpage.it Una baby-gang, munita di scacciacani, ha seminato il panico tra gli studenti di Porto di Legnago - facebook.com facebook