Un attivista olandese ha proposto una soluzione radicale allo sfruttamento lavorativo, sostenendo che ormai gli immigrati sono i principali sfruttatori. La questione dello sfruttamento nel settore lavorativo rimane attuale, con evidenze che indicano come le pratiche abusive siano ancora presenti e spesso gestite da lavoratori stranieri. La proposta dell’attivista ha ricevuto attenzione, ma non sono state fornite dettagli specifici sulle misure concrete.

Quanto accaduto ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è talmente atroce che risulta difficile persino immaginare come qualcuno possa arrivare a concepire qualcosa di simile. Quattro braccianti pakistani sono stati chiusi dentro un minivan e bruciati vivi. Tutto è stato ripreso in un video. Si vedono due uomini bloccare le portiere e gettare liquido infiammabile sul veicolo, poi il rogo mostruoso. Su questa storia terrificante abbiamo letto commenti di vario genere. Chi depreca il lavoro nero, chi se la prende con il caporalato. Molti hanno titolato sulla «strage dei braccianti». Piccolo particolare: risulta che per il disumano omicidio plurimo siano stati arrestati due pakistani. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In fumo le bugie dei progressisti: ormai i caporali sono gli stranieri

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e mentre Hamas riesce a far vedere al mondo intero solo le bugie che raccontano i suoi affiliati sulle Flotillas, il vero orrore va in scena TUTTI I GIORNI in Ucraina...e tutti in silenzio!! x.com