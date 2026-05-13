Le bugie il dna e gli audio | quali sono gli elementi dei pm contro Andrea Sempio

I pubblici ministeri di Pavia hanno accusato Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi nella sua casa di Garlasco, contestando la condanna di Alberto Stasi, già condannato a 16 anni di carcere. Le loro indagini si basano su elementi come dichiarazioni false, tracce di DNA e registrazioni audio. La posizione dei pm si concentra sulla presunta responsabilità di Sempio, sostenendo che le prove raccolte puntino verso di lui come autore del delitto.

Secondo i pm della procura di Pavia, sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi nella sua villetta di Garlasco, e non Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, già condannato a 16 anni di reclusione. La versione dell'accusa, che se confermata riscriverebbe la storia del delitto dopo.🔗 Leggi su Today.it

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