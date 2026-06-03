In fondo il mare e LàQua | due eventi dedicati alla relazione tra i più piccoli e il mondo acquatico

Dal 3 al 7 giugno, i Palazzi dell’Arte ospitano “In fondo, il mare”, un’installazione immersiva e interattiva dedicata ai bambini. L’esposizione presenta oggetti, suoni e immagini che rappresentano il mondo acquatico. Parallelamente, si svolge “LàQua”, un evento anch’esso rivolto ai più piccoli e alla loro relazione con l’ambiente marino. Entrambi gli eventi sono focalizzati sulla scoperta e l’esperienza sensoriale del mare attraverso diverse modalità espositive.

Dal 3 al 7 giugno, i Palazzi dell’Arte, ospitano “In fondo, il mare”, un’installazione immersiva e interattiva dove oggetti, suoni e visioni danno corpo al mondo interiore delle bambine e dei bambini. Uno spazio dove sostare e ascoltare il "comune sentire" che ci lega al mare, riscoprendo quella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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