Tuffi gonfiabili e divertimento | apre a Punta Marina il parco acquatico in mare più grande d' Italia
A pochi metri dalla spiaggia, è stato inaugurato il parco acquatico in mare più grande d’Italia, dedicato a tuffi, gonfiabili e divertimento. L’installazione si trova sulla riviera ravennate e punta a diventare una delle attrazioni principali per l’estate 2026. La struttura offre varie attrazioni acquatiche e giochi per il pubblico di tutte le età, posizionandosi come una novità significativa nel settore del divertimento estivo.
Una novità a pochi metri dalla spiaggia che mira a diventare una delle più interessanti attrazioni della riviera ravennate (e non solo) per l'estate 2026. Apre a Punta Marina il parco acquatico gonfiabile galleggiante “Adriatic Jump”. Il parco aprirà ufficialmente sabato 30 maggio, proprio in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
La primavera al Parco Da Vinci: tra gonfiabili, incontri speciali e tante emozioni anche per i più piccoliLa primavera al Parco Da Vinci si è aperta con un evento dedicato alle famiglie, offrendo un’ampia varietà di attività.
Sgomberato e chiuso (temporaneamente) il parco acquatico in BrianzaNella giornata di domenica 29 marzo, il parco acquatico in Brianza è stato sgomberato e chiuso temporaneamente.