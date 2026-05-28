Tuffi gonfiabili e divertimento | apre a Punta Marina il parco acquatico in mare più grande d' Italia

Notizia in breve

A pochi metri dalla spiaggia, è stato inaugurato il parco acquatico in mare più grande d’Italia, dedicato a tuffi, gonfiabili e divertimento. L’installazione si trova sulla riviera ravennate e punta a diventare una delle attrazioni principali per l’estate 2026. La struttura offre varie attrazioni acquatiche e giochi per il pubblico di tutte le età, posizionandosi come una novità significativa nel settore del divertimento estivo.