Tuffi gonfiabili e divertimento | apre a Punta Marina il parco acquatico in mare più grande d' Italia

Da ravennatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi metri dalla spiaggia, è stato inaugurato il parco acquatico in mare più grande d’Italia, dedicato a tuffi, gonfiabili e divertimento. L’installazione si trova sulla riviera ravennate e punta a diventare una delle attrazioni principali per l’estate 2026. La struttura offre varie attrazioni acquatiche e giochi per il pubblico di tutte le età, posizionandosi come una novità significativa nel settore del divertimento estivo.

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Una novità a pochi metri dalla spiaggia che mira a diventare una delle più interessanti attrazioni della riviera ravennate (e non solo) per l'estate 2026. Apre a Punta Marina il parco acquatico gonfiabile galleggiante “Adriatic Jump”. Il parco aprirà ufficialmente sabato 30 maggio, proprio in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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