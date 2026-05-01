Città della Scienza per i più piccoli tornano i DidòLab dedicati al mondo delle emozioni

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio, Città della Scienza ospiterà nuovamente i DidòLab dedicati ai bambini, un laboratorio che si concentra sul mondo delle emozioni. L'evento è organizzato in collaborazione con F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, e prevede attività pratiche rivolte ai più piccoli. L'iniziativa mira a stimolare la creatività e l'espressione attraverso l'uso di materiali artistici.

Sabato 2 e domenica 3 maggio, Città della Scienza e F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini rinnovano il loro appuntamento con la creatività. Torna infatti il DidòLab 2026, l’iniziativa dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni che trasforma l’apprendimento in un’esperienza sensoriale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Città della scienza, viaggio tra dna e pianeta: tornano i didòlabSabato 25 e domenica 26 aprile Città della scienza invita famiglie, bambini e curiosi di ogni età a vivere un fine settimana dedicato alla scoperta... Giotto e Didò a Città della Scienza: un anno di laboratori creativi per i più piccoliLa creatività incontra la scienza al Museo interattivo di Città della Scienza, grazie alla collaborazione tra il centro scientifico napoletano e il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I Classici - cittadellascienza.it; Città della Scienza, il presidente Villari: Meta-Museo? Un'opportunità!; CITTÀ DELLA SCIENZA PROTAGONISTA NELLA MOSTRA MESSI A FUOCO CON ALTRI MUSEI CAMPAN; I Classici - cittadellascienza.it. DidòLab alla Città della Scienza: emozioni in gioco il 2 e 3 maggioIl 2 e 3 maggio, il DidòLab alla Città della Scienza offre laboratori per bambini da 3 a 6 anni per esplorare le emozioni in modo creativo. controcampus.it Città della Scienza: il 2 e 3 maggio tornano i DidòLab dedicati al mondo delle emozioniSabato 2 e domenica 3 maggio, Città della Scienza e F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini rinnovano il loro appuntamento con la creatività. Torna ... napolivillage.com MOSTRA TERREMOTI D'ITALIA, AVVISO IMPORTANTE - Da Città della Scienza si informa che domani - venerdì 1° maggio - l'ingresso ufficiale della mostra sarà solo da via Coroglio 104. - facebook.com facebook