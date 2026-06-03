In due settimane 6.860 telefonate al Numero Europeo Armonizzato 116117

In sole due settimane, sono state registrate 6.860 chiamate al Numero Europeo Armonizzato 116117, gratuito e accessibile da rete fissa e mobile. Il servizio è stato istituito per fornire assistenza per cure mediche non urgenti e facilitare l’accesso ai servizi sanitari territoriali.

Bilancio positivo a due settimane dall'attivazione del Numero Europeo Armonizzato 116117, gratuito e accessibile sia da rete fissa che mobile, pensato per le cure mediche non urgenti e per l’accesso ai servizi sanitari territoriali. Attivo dal 19 maggio, il servizio si dimostra già pienamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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