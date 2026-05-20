Bisogni di salute non urgenti è attivo il numero unico 116117

Da ieri sera, martedì 19 maggio, è disponibile il nuovo numero unico 116117, dedicato a chi ha bisogno di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio può essere contattato per richieste di supporto medico che non richiedono un intervento immediato. La linea è stata attivata per offrire un punto di riferimento per chi necessita di informazioni o indicazioni sui servizi sanitari. La gestione del numero è affidata alle autorità sanitarie locali.

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