Bisogni di salute non urgenti è attivo il numero unico 116117

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri sera, martedì 19 maggio, è disponibile il nuovo numero unico 116117, dedicato a chi ha bisogno di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio può essere contattato per richieste di supporto medico che non richiedono un intervento immediato. La linea è stata attivata per offrire un punto di riferimento per chi necessita di informazioni o indicazioni sui servizi sanitari. La gestione del numero è affidata alle autorità sanitarie locali.

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È attivo da ieri sera, martedì 19 maggio, il nuovo numero unico 116117, il servizio da chiamare quando si ha un bisogno di salute non urgente. Il numero risponde per tutti i servizi dell'Ulss 6, compresa la continuità assistenziale, l’ex guardia medica. L’obiettivo è offrire ai cittadini un punto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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