Bisogni di salute non urgenti è attivo il numero unico 116117
Da ieri sera, martedì 19 maggio, è disponibile il nuovo numero unico 116117, dedicato a chi ha bisogno di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio può essere contattato per richieste di supporto medico che non richiedono un intervento immediato. La linea è stata attivata per offrire un punto di riferimento per chi necessita di informazioni o indicazioni sui servizi sanitari. La gestione del numero è affidata alle autorità sanitarie locali.
È attivo da ieri sera, martedì 19 maggio, il nuovo numero unico 116117, il servizio da chiamare quando si ha un bisogno di salute non urgente. Il numero risponde per tutti i servizi dell'Ulss 6, compresa la continuità assistenziale, l’ex guardia medica. L’obiettivo è offrire ai cittadini un punto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sanità di prossimità, Monni visita la centrale operativa del 116117
Sullo stesso argomento
Anche a Verona arriva il numero unico 116117 per l’assistenza sanitaria territoriale: cos'è e quando utilizzarloDal 21 aprile 2026 anche in provincia di Verona sarà attivo il numero unico europeo 116117, destinato a diventare il punto di riferimento per...
Pronto Soccorso in crisi: il numero 116117 resta un miraggio in ItaliaL’Italia fatica a rendere operativo il 116117, numero europeo per le cure non urgenti, nonostante l’obiettivo di una copertura totale entro il 2026.
La sanità sta cambiando volto: dalla medicina preventiva a una medicina sempre più capace di anticipare i bisogni di salute grazie a dati e Intelligenza Artificiale. In GVM Care & Research l’innovazione non sostituisce il fattore umano: lo valorizza. L’AI aiuta a facebook
In Casagit Salute puoi restare socio tutta la vita, perché la salute non è una parentesi, ma un percorso che merita continuità. Uno dei nostri elementi distintivi è accompagnare le persone nel tempo, anche quando cambiano i bisogni. Scopri di più casagitsalute x.com
Come fidarsi di Dio dopo che non ha soddisfatto i miei bisogni? Come posso mantenere la mia fede? reddit
Fare chiarezza sui bisogni di salute dell’utenza e sulle risposte delle funzioni professionaliGli argomenti relativi alla articolazione dei bisogni dell’utenza, alla impossibilità di affrontarli con risposte di natura esclusivamente medico-terapeutica, la necessità di risposte innovative ... quotidianosanita.it
Magi (Sumai): Cominciare dalle liste d’attesa è un segnale di attenzione nei confronti dei bisogni di salute dei cittadiniSiamo contenti e apprezziamo il fatto che il neo ministro della Salute, Giulia Grillo, abbia deciso di iniziare la sua attività di Governo dal problema delle liste d’attesa scrivendo alle Regioni per ... quotidianosanita.it