Pronto Soccorso in crisi | il numero 116117 resta un miraggio in Italia

In Italia, il numero europeo 116117, dedicato alle cure non urgenti, non è ancora pienamente funzionante, anche se l’obiettivo è di garantire una copertura completa entro il 2026. La sua implementazione resta complicata e ancora in fase di sviluppo, nonostante le scadenze stabilite. La presenza di questo servizio rappresenta un problema, considerando la richiesta di assistenza sanitaria non urgente che cresce in diverse zone del paese.

L’Italia fatica a rendere operativo il 116117, numero europeo per le cure non urgenti, nonostante l’obiettivo di una copertura totale entro il 2026. Il servizio, pensato per decongestionare i pronto soccorso, resta attivo solo in parte del territorio nazionale. Il sistema nasce per gestire i bisogni sanitari a bassa intensità, come mal di schiena acuti durante il weekend o febbri persistenti. L’idea è semplice: creare un filtro che separi le emergenze vitali, gestite dal 112 o 118, dalle necessità mediche che non richiedono l’ospedale. Chi chiama il 116117 interagisce con un operatore o un medico. Questi professionisti decidono se fornire un consiglio via telefono, attivare il servizio di Continuità assistenziale — la vecchia Guardia medica — o indirizzare il paziente verso l’ambulatorio più vicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pronto Soccorso in crisi: il numero 116117 resta un miraggio in Italia Pensato nel 2009 per gestire le piccole urgenze sanitarie dei cittadini e svuotare i pronto soccorso, il numero unico europeo resta un miraggio in metà ItaliaMentre l’Italia si avvicina alla scadenza cruciale del 2026 per la riorganizzazione della sanità territoriale, un pezzo fondamentale del puzzle... Bimbo di 4 anni in crisi respiratoria, ma il pronto soccorso è già chiusoMontecchio (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Momenti di grande paura lunedì sera per un bimbo di 4 anni, colto da una grave crisi respiratoria e... Temi più discussi: ASL Brindisi, pronto soccorso in crisi: il NurSind denuncia la carenza di personale; Pronto soccorso in crisi, la Regione prepara il piano. Pentassuglia: I posti letto? Nessun taglio ma riorganizzazione; Assalto ai pronto soccorso, i medici: Andiamo noi nelle case di comunità; Il pronto soccorso è ovunque: come l’IA ha abolito le mura dell’ospedale. Assalto ai pronto soccorso, i medici: Andiamo noi nelle case di comunitàI medici dell’emergenza pronti a fare un passo decisivo per far funzionare la medicina di prossimità. Il presidente Giuseppe Pepe: Chiediamo che le istituzioni ci ascoltino. La radiografia di un sis ... lanazione.it Burnout in Pronto Soccorso: cosa raccontano gli infermieri che lavorano in emergenzaBurnout tra infermieri di Pronto Soccorso: uno studio qualitativo analizza vissuti, significati e strategie di coping nella pratica quotidiana. nurse24.it Sparatoria a Ponticelli, 20enne morto all'arrivo al pronto soccorso Secondo le prime informazioni, alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso alcuni proiettili colpendo al torace il 20enne Fabio Ascione. Il giovane è stato trasportato immediat - facebook.com facebook Assalto ai pronto soccorso, i medici: “Andiamo noi nelle case di comunità” x.com