In centro storico tornano i Tavolini sotto le stelle

Notizia in breve

Da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno, nel centro storico torna l’iniziativa “Tavolini sotto le stelle”. Durante questi quattro giorni, i locali che vendono alimenti e bevande per consumo sul posto potranno estendere i tavolini all’aperto, sotto le stelle. L’evento è promosso dal Comune e si svolge fino a ottobre, coinvolgendo diversi esercizi della zona.