In centro storico tornano i Tavolini sotto le stelle
Da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno, nel centro storico torna l’iniziativa “Tavolini sotto le stelle”. Durante questi quattro giorni, i locali che vendono alimenti e bevande per consumo sul posto potranno estendere i tavolini all’aperto, sotto le stelle. L’evento è promosso dal Comune e si svolge fino a ottobre, coinvolgendo diversi esercizi della zona.
Da domani, giovedì 4 giugno, a domenica 7 giugno torna in centro storico "Tavolini sotto le stelle", l'apostrofoiniziativa promossa dal Comune di Modena che fino a ottobre consente ai pubblici esercizi e alle attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto di estendere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Questa sera sarò in Basilicata, a Venosa (PZ), per la sesta edizione di Borgo d'Autore, il festival che anima il Castello Pirro del Balzo e il centro storico con libri, incontri e protagonisti della cultura italiana. : ? ’ facebook