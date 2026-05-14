Tornano i Tavolini sotto le stelle novità per il 2026 tra nuove piazze e l' aggiunta del giovedì
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Un’occasione per socializzare, dare impulso ai pubblici esercizi e due novità pensate per rendere ancora più vivo il centro storico. Da giovedì 14 maggio torna infatti "Tavolini sotto le stelle", l’iniziativa promossa dal Comune di Modena che quest’anno amplia le aree coinvolte e, soprattutto, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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