Tornano le miss sotto le stelle | al via lo storico concorso

Una serata ormai diventata storica e fra le più attese nel territorio. Torna per la sua 15esima edizione "Miss Giussano sotto le stelle", la manifestazione organizzata da Giussano Incentro e Pro Loco Giussano e che quest'anno incoronerà la ragazza più belle della città. Miss sotto le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Multi SubWe Became Cannon Fodder Brides… So We Flipped the Entire Plot!

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Miss Italia porta in tribunale Ditonellapiaga per “uso indebito” del titolo dello storico concorso di bellezzaUna cantante sta affrontando un procedimento legale per aver utilizzato il nome “Miss Italia” come titolo del suo nuovo album, in uscita domani.

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