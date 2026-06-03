In Canada vietati gli esperimenti invasivi su cani e gatti | una novità assoluta in Ontario

In Ontario è stata approvata la legge numero 75, che vieta gli esperimenti invasivi su cani e gatti. La norma rappresenta la prima legge di questo tipo in una provincia canadese, introducendo divieti specifici per le sperimentazioni mediche che coinvolgono procedure invasive su questi animali. La legge entra in vigore immediatamente, senza prevedere eccezioni o deroghe. La decisione si applica alle sperimentazioni condotte a partire dalla data di approvazione.

Una nuova legge, la numero 75, ha fatto sì che l'Ontario diventasse la prima provincia canadese a vietare gli esperimenti medici invasivi su cani e gatti, segnando un importante passo avanti per la protezione degli animali e l'etica nella ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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