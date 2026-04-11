Due città distanti oltre 8.000 chilometri, Fano e Sudbury in Ontario, condividono una storia comune legata a migliaia di persone provenienti da Fano. La presenza della miniera in questa regione canadese ha rappresentato un punto di riferimento economico e lavorativo, attirando molti italiani che si sono trasferiti per lavorare nelle miniere di minerali. La presenza italiana si è consolidata nel tempo, creando un legame tra le due comunità.

Fano-Sudbury (Ontario, Canada) due città, lontane 8.000 km, ma che condividono la straordinaria storia di migliaia di fanesi. Attirati dalle possibilità di lavoro nella miniera di Copper Cliff, il più importante giacimento di nichel al mondo scoperto a fine Ottocento, tanti fanesi si sono trasferiti in due diverse ondate migratorie, agli inizi dello scorso secolo e poi negli anni Cinquanta, a Sudbury e lì hanno costruito la loro vita. Alcuni pionieri dei primi del Novecento provenivano da Bellocchi, altri da Metaurilia e dalle frazioni vicine, come Falcineto e Cuccurano, e hanno colonizzato Copper Cliff, frazione di Sudbury, richiamando a macchia d’olio parenti e conoscenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, Canada: la forza della miniera. E l’Ontario fu vicino a Metaurilia

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