Gli audio tremendi di Sempio su cani e gatti raccontano qualcosa che non c'entra niente col caso Garlasco

Nel programma tv "Mattino 5" sono stati pubblicati alcuni audio di Andrea Sempio, attuale indagato del delitto di Garlasco, in cui dice di aver investito un gatto e minaccia un cane. Sui social ha commentato questi audio Armando Palmegiani, consulente Sempio: a suo dire queste intercettazioni sarebbero più ampie e sicuramente male interpretate in tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La teoria di Bruzzone su Garlasco: “Regia dietro gli audio su Cappa e Sempio”. Chi incastranoNuove rivelazioni scuotono le indagini su un caso di cronaca complesso, a seguito della trasmissione di audio che, secondo la criminologa Roberta...

Garlasco, la difesa di Sempio a lavoro a Roma: “Ci prepariamo all’incidente probatorio, cruciale il pc di Stasi”Il gruppo difensivo di Sempio si è dato appuntamento nella mattinata di oggi al Laboratorio Genomica di Roma.

Gli audio tremendi di Sempio su cani e gatti raccontano qualcosa che non c’entra niente col caso GarlascoNel programma tv Mattino 5 sono stati pubblicati alcuni audio di Andrea Sempio, attuale indagato del delitto di Garlasco, in cui dice di aver ... fanpage.it

Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori, coinvolta anche Stefania Cappa»Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco. La criminologa a Quarto Grado ha risposto alle domande di Gianluigi ... ilgazzettino.it