Gli audio tremendi di Sempio su cani e gatti raccontano qualcosa che non c'entra niente col caso Garlasco
Nel programma tv "Mattino 5" sono stati pubblicati alcuni audio di Andrea Sempio, attuale indagato del delitto di Garlasco, in cui dice di aver investito un gatto e minaccia un cane. Sui social ha commentato questi audio Armando Palmegiani, consulente Sempio: a suo dire queste intercettazioni sarebbero più ampie e sicuramente male interpretate in tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Garlasco, la difesa di Sempio a lavoro a Roma: “Ci prepariamo all’incidente probatorio, cruciale il pc di Stasi”Il gruppo difensivo di Sempio si è dato appuntamento nella mattinata di oggi al Laboratorio Genomica di Roma.
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