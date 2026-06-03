Il progetto “A Spass-Discover Romagna by bus” è iniziato, permettendo ai partecipanti di esplorare la regione utilizzando servizi di trasporto pubblico. La fase operativa prevede corse dedicate e itinerari specifici studiati per favorire la visita di diverse località. L’obiettivo è promuovere il turismo sostenibile e l’utilizzo del trasporto pubblico tra i visitatori. La proposta si rivolge a chi desidera scoprire le attrazioni della zona senza usare mezzi privati.

Il progetto ‘ A Spass-Discover Romagna by bus ’ entra nella sua fase operativa. Da oggi prende ufficialmente il via il programma di escursioni che accompagnerà residenti e turisti fino al 10 settembre alla scoperta di una Romagna autentica, sorprendente e spesso ancora poco conosciuta, fatta di paesaggi straordinari, piccoli borghi, città d’arte, castelli, natura e tradizioni. Da Riccione, Misano Adriatico (in entrambi i casi partenza dalla stazione ferroviaria) e da Cattolica (Acquario Le Navi), il debutto sarà dedicato a una delle grandi passioni che hanno reso la Romagna famosa nel mondo: i motori. Oggi prenderà infatti il via ‘Una terra di campioni’, esperienza in programma anche giovedì 9 luglio e mercoledì 12 agosto sempre dalle 9 alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In bus per scoprire la terra dei motori

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