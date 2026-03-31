Accorsi | Perché la mia Emilia è la terra dei motori Kimi sul set era diverso dagli altri bambini
Stefano Accorsi ricorda tutto. Anno 2015. Il regista Matteo Rovere lo sceglie come protagonista del suo film, “Veloce come il vento”, assieme a una bella emiliana notata per strada, una giovanissima Matilda De Angelis. C’è anche un bimbetto che scorrazza sul set, perché il papà fornisce le auto necessarie alle riprese: Kimi Antonelli. Accorsi ricorda tutto di quei giorni, compresa quella piccola partecipazione (oggi straordinaria) di un giovanissimo Kimi. E vederlo così lanciato e vincente oggi in Formula 1 lo fa sorridere. "L’ho sempre seguito con affetto. Suo padre Marco sostituiva Matilda alla guida durante le gare del campionato GT, dove è ambientato il nostro film, e nelle varie scene ricreate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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