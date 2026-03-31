Stefano Accorsi ricorda tutto. Anno 2015. Il regista Matteo Rovere lo sceglie come protagonista del suo film, “Veloce come il vento”, assieme a una bella emiliana notata per strada, una giovanissima Matilda De Angelis. C’è anche un bimbetto che scorrazza sul set, perché il papà fornisce le auto necessarie alle riprese: Kimi Antonelli. Accorsi ricorda tutto di quei giorni, compresa quella piccola partecipazione (oggi straordinaria) di un giovanissimo Kimi. E vederlo così lanciato e vincente oggi in Formula 1 lo fa sorridere. "L’ho sempre seguito con affetto. Suo padre Marco sostituiva Matilda alla guida durante le gare del campionato GT, dove è ambientato il nostro film, e nelle varie scene ricreate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Accorsi: "Perché la mia Emilia è la terra dei motori. Kimi sul set era diverso dagli altri bambini..."

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