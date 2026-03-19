Sabato e domenica si svolgono le Giornate del Fai di Primavera, durante le quali sono aperti al pubblico sedici luoghi del patrimonio italiano. Tra le attrazioni ci sono esibizioni musicali dedicate a Rossini e aree dove si ascolta il rombo dei motori. L’evento permette di visitare diverse strutture e monumenti, spesso chiusi al pubblico durante tutto l’anno.

di Alice Muri Sabato e domenica tornano le Giornate del Fai di Primavera. Ben sedici i luoghi che per l’occasione apriranno in tutta la provincia, così da far conoscere a cittadini e visitatori bellezze architettoniche e artistiche ancora poco conosciute del nostro territorio e, in alcuni casi, non solitamente aperte al pubblico. "Questa è la prima volta che presento questa importante iniziativa – dice Lucilla Sanchini, nuova capo delegazione del Fai di Pesaro e Urbino – e sono molto lieta di annunciare un viaggio bellissimo attraverso 16 luoghi di cultura. Ci tengo a sottolineare anche il grande valore educativo di queste giornate, visto che saranno impiegati anche tanti studenti che da "apprendisti ciceroni" accompagneranno i visitatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Giornate del Fai. Dalla musica di Rossini al rombo dei motori. Ecco i tesori da scoprire

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