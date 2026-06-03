In Brianza ritorna il Festival della pizza

Il Festival della pizza torna in Brianza domenica 7 giugno. L’evento si svolge in una location particolare, attirando appassionati e visitatori interessati alle degustazioni di diverse varianti di pizza. L’appuntamento è uno dei più attesi della regione e si svolge in un luogo che si distingue per la sua particolarità. La giornata prevede momenti dedicati alla gastronomia e alla cultura della pizza, con partecipanti provenienti da diverse zone.

É uno degli eventi più attesi e più golosi: torna in Brianza il Festival della pizza. L’appuntamento è fissato per domenica, 7 giugno, e la location è un luogo molto particolare. Appuntamento dalle 10 del mattino a Triuggio, nella suggestiva cornice di Cascina Riboldi che si trasformerà in un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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