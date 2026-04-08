Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ritorna in Brianza

Il presidente della Repubblica sarà in visita in Brianza il 10 luglio, ma non si recherà a Monza come in precedenti occasioni. La sua destinazione sarà Seveso, una località della zona. La visita si svolgerà nel rispetto delle procedure ufficiali previste per questo tipo di eventi. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o gli eventi in programma.

. La data sarà quella del 10 luglio, la destinazione non sarà Monza ma Seveso. Una data e una location non casuali: quest’anno, il 10 luglio, ricorre il 50esimo anniversario del disastro ambientale dell’Icmesa. In occasione della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio MattarellaL'ingresso del Capo dello Stato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Video Giuseppe Cabras NewPressPhoto).

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non verrà più a Napoli domaniIl presidente della Repubblica non parteciperà alla cerimonia a Napoli per il 103° anniversario dell’Aeronautica militare a causa del meteo.

Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Temi più discussi: Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella in Georgia; Sergio Mattarella al Barbera per Palermo-Avellino; Mercoledì 8 aprile i medagliati olimpici e paralimpici al Quirinale per la riconsegna del Tricolore (diretta Rai 2); Mattarella al Papa: mi unisco ai suoi appelli di pace, si recuperi il dialogo.

Gli alfieri olimpici azzurri riconsegnano il Tricolore a MattarellaI sei alfieri azzurri dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina hanno riconsegnato la bandiera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di restituzione in ... ansa.it

Mattarella ha ricevuto i medagliati Olimpici e Paralimpici di Milano-CortinaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i medagliati Olimpici e Paralimpici dei Giochi di Milano-Cortina 2026 e le atlete e gli atleti italiani che s ... ansa.it

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La diretta - facebook.com facebook

Eccoci, più splendenti che mai! L’Italia Team questa mattina è partito verso il Palazzo del Quirinale per riconsegnare il Tricolore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella! Momento Unico! #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 x.com