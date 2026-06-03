In Austria, ci sono certezze sul rinnovo di contratto di Rangnick. Il giornalista Luca Bianchin ha parlato del futuro del Milan, senza specificare ulteriori dettagli sulle trattative. Ha anche menzionato la situazione di Ibra e Cardinale, senza fornire informazioni precise o commenti. La discussione si è concentrata principalmente sulle prospettive contrattuali di Rangnick e sulle voci relative ai giocatori e alla dirigenza.

Il futuro dirigenziale del Milan è ancora un mistero (qui tutte le notizie in live): questi primi giorni di giugno sono molto caldi visto che i rossoneri devono trovare ancora nuovi dirigenti e il nuovo allenatore. Mentre Gerry Cardinale valuta i profili ideali per prendere l'eredità di Massimiliano Allegri (esonerato dopo Milan-Cagliari), le indiscrezioni che arrivano direttamente dai ritiri delle nazionali cercando di fare chiarezza su alcuni dei candidati per prendere in mano il futuro del club rossonero. A fare il punto della situazione è Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport inviato nel ritiro dell'Austria, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “In Austria sono certi del rinnovo”: Bianchin fa il punto su Rangnick e svela la verità su Ibra e Cardinale

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