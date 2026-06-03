In arrivo un weekend da leccarsi i baffi | in Riviera sbarca il Carbonara Festival

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, in viale Carducci a Cesenatico, si svolge il Carbonara Festival. L’evento propone quattro giorni dedicati alla cucina romana, con stand che offrono piatti come pasta cacio e pepe, carciofi alla giudia e gricia. La manifestazione si svolge davanti alla colonia Agip, attirando appassionati e curiosi della buona cucina.

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno il gusto torna protagonista in Riviera. In viale Carducci a Cesenatico, davanti alla colonia Agip, arriva per l'occasione il Carbonara Festival per quattro giornate tutte dedicate al meglio della cucina romana: tra paste cacio e pepe, carciofi alla giudia, grice e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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