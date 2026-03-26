Nel fine settimana conclusivo di marzo nel territorio del Cesenate si svolgeranno diverse iniziative. Sono in programma una sagra dedicata alla pagnotta, eventi di street food internazionale, mercatini e spettacoli teatrali. Inoltre, ci saranno esibizioni di danza hip hop e musica dal vivo. Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgeranno diverse realtà locali.

Per l'ultimo fine settimana di marzo, nel Cesenate sono in programma numerosi appuntamenti: tra sagre tipiche della tradizione romagnola, fiere dedicate allo street food internazionale, mercatini e musica dal vivo. A Cesena nel weekend si apre lo Streeat Food Truck Festival, la carovana dei migliori food truck d’Italia. Anche per questa occasione, Piazza della Libertà si trasformerà in un paradiso di prelibatezze culinarie con pesce fritto, olive ascolane, arrosticini di pecora, pasta fresca senza glutine, cucina messicana con burrito, nachos e tacos e pita gyros. Accanto alla parte culinaria, si inseriranno anche diversi workshop dedicati alla cultura del cibo di strada che vedranno la partecipazione di esperti del settore e nutrizionisti, le esibizioni di buskers, writers, giocolieri e cantastorie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Weekend da leccarsi i baffi con Street food festival e Sagra della pagnotta. E poi danza hip hop, mercatini e teatro

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