In amore sono un disastro Non voglio dire di avere compiuto solo sbagli Ma sto bene con chi tiene la porta aperta e mi fa sentire libera | parla Ilenia Pastorelli

L’attrice ha dichiarato di essere un disastro in amore, preferendo stare con chi le permette di sentirsi libera e mantiene la porta aperta. Attualmente è presente in sala con due film, uno di Giampaolo Morelli e uno di Simone Aleandri. Ha spiegato di non aver commesso solo errori, ma di sentirsi più a suo agio con persone che rispettano questa sua esigenza.

In sala è presente con ben due film “L’amore sta bene su tutto” di Giampaolo Morelli e “Innamorarsi e altre pessime idee” di Simone Aleandri. Per l’attrice Ilenia Pastorelli è un momento d’oro. “C’è un eccezionale bisogno d’amore. Viviamo in una società che spinge alla sfiducia e all’egoismo. Con la paura di amare, di essere traditi, di esporci, di fare il primo passo”, ha detto Pastorelli a Il Corriere della Sera. E ancora: “Oggi ci si lascia con un messaggio whatsapp. Ma le pare possibile? Appartengo alla generazione dei quarantenni, l’ultima che ha privilegiato il dialogo a tu per tu rispetto alle call in remoto. Noi ci guardavamo negli occhi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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È FINITA: ME NE VADO DALLA VILLA DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO DI LOLLO CON LA MIA MIGLIORE AMICA

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