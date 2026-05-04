L'attrice è intervenuta nel programma televisivo, parlando della propria situazione sentimentale. Ha spiegato di essere single da circa diciotto mesi e ha condiviso alcuni dettagli sulle sue preferenze, affermando di provare interesse anche per persone considerate meno attraenti, purché non siano cattive. Ha anche commentato le difficoltà nel trovare una connessione autentica, dicendo che la chimica si ferma a un certo punto.

Ilenia aveva parlato della sua vita sentimentale, lo scorso aprile, anche in un'intervista a Vanity Fair. E in quell'occasione aveva dichiarato: «Io non riesco a mettere la mia felicità nelle mani di qualcun altro, perché è come dare una specie di potere. È un gesto di fiducia che si fa quando si è innamorati, io non credo di esserlo mai stata (.) Sono sempre stata un po' sfigata in amore. Non ho mai fatto un incontro folgorante. Non mi sono mai detta: “Senza questa persona non posso stare”». Ora, nello studio di Verissimo, Pastorelli è tornata sul tema. Ma ha anche parlato della sua infanzia, vissuta coi nonni e la mamma dopo la separazione dei genitori: «I miei nonni sono stati una parte fondamentale della mia vita, sono stati la mia roccia».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ilenia Pastorelli e l'amore: «Sono single da un anno e mezzo. Mi piacciono i brutti, ma quando diventano anche cattivi li lascio»

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