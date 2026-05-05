Dal 6 maggio nelle sale cinematografiche arriva la commedia intitolata L’amore sta bene su tutto, con protagonisti Giampaolo Morelli, Claudia Gerini, Monica Guerritore e Ilenia Pastorelli. Nel film, Morelli interpreta uno psicologo noto per aver scritto un libro sul come lasciare il partner, che si trova coinvolto in una storia d’amore improvvisa e inaspettata. La pellicola si concentra su situazioni di romanticismo e comicità.

(askanews) – Giampaolo Morelli nel suo nuovo film L’amore sta bene su tutto, nei cinema dal 6 maggio, interpreta uno psicologo, autore di un libro di successo su come lasciare il proprio partner, che viene sorpreso da un sentimento travolgente. E nella commedia si intrecciano tre storie, interpretate da Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Max Tortora, Monica Guerritore, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, in cui l’imprevedibilità è proprio il tratto comune. Tra equivoci, vecchie ferite e nuove scoperte, l’amore prende varie forme nel film, e trasforma la vita di ogni personaggio. «È come l’ossigeno, è come l’acqua, è necessario, come si può vivere senza amare? – ha detto Gerini – Dobbiamo amare anche il prossimo, fare un sorriso a quello che ti sta vicino.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 6 maggio al cinema la commedia L'amore sta bene su tutto con Giampaolo Morelli, Claudia Gerini, Monica Guerritore e Ilenia Pastorelli

L'amore sta bene su tutto (2026) | Trailer ufficiale

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