Sette persone e alcuni animali domestici sono state messe in salvo da un incendio in un edificio, durante un intervento della polizia. Nel corso delle operazioni, è stato arrestato un uomo di 29 anni, sorpreso a disfarsi di droga nel tentativo di nascondere le sostanze. Il soccorso ha richiesto un intervento complesso, documentato anche da un video.

Un intervento complesso quello condotto dalla Polizia di Stato che ha tratto in salvo 7 persone ed alcuni animali domestici e, nello stesso contesto, ha arrestato un 29enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fin di spaccio. La ricostruzione Un vasto incendio ha coinvolto un palazzo di tre piani in via della Concordia. Il rogo ha avuto origine da un motorino parcheggiato all’interno del palazzo, generando in poco tempo fiamme e fumo che si sono propagati fino ai piani superiori. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania che, in transito per via della Concordia, hanno udito le urla di un bambino provenire da un balcone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - In 7 salvati dalle fiamme in un palazzo di Catania. Arrestato un 29enne sorpreso a disfarsi della droga nel mezzo dei soccorsi VIDEO

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