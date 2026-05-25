Spaccio a Paliano 21enne tenta di disfarsi della droga alla vista dei militari | arrestato

Notizia in breve

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Paliano dopo aver cercato di disfarsi di droga alla vista dei Carabinieri. I militari stavano effettuando controlli nel territorio e hanno notato il ragazzo che tentava di nascondere sostanze stupefacenti. Alla fine, è stato fermato e portato in caserma. L'operazione fa parte di un’attività più ampia di contrasto al traffico di droga condotta dalle forze dell’ordine nella zona.