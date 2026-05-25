Spaccio a Paliano 21enne tenta di disfarsi della droga alla vista dei militari | arrestato

Da frosinonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Paliano dopo aver cercato di disfarsi di droga alla vista dei Carabinieri. I militari stavano effettuando controlli nel territorio e hanno notato il ragazzo che tentava di nascondere sostanze stupefacenti. Alla fine, è stato fermato e portato in caserma. L'operazione fa parte di un’attività più ampia di contrasto al traffico di droga condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

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Non conosce sosta l'azione di contrasto al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Anagni su tutto il territorio di competenza. Dopo l'importante operazione della scorsa settimana a Sgurgola, culminata con l'arresto di un giovane e il sequestro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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