Sorpreso nel garage di un’abitazione in zona Cittadella | 29enne arrestato

Nella notte del 4 maggio, la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un uomo di 29 anni nel garage di una abitazione in zona Cittadella. Il 29enne, residente fuori provincia e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, era già sottoposto a una misura cautelare che vietava il suo ritorno nel comune. L’arresto è stato effettuato a seguito di un episodio che ha portato gli agenti a intervenire nel quartiere.

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La Polizia di Stato di Parma, nella notte del 4 maggio, ha arrestato un uomo di 29 anni, cittadino italiano residente fuori provincia, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona e già destinatario della misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Furti su auto in sosta, arrestato 29enne: sorpreso nella notte in OltretorrenteNella notte del 20 aprile la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un 29enne italiano, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il... Stalking, arrestato il comico Massimo Bagnato: sorpreso vicino all’abitazione della exIl comico Massimo Bagnato stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Roma con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Macelleria clandestina nel garage: migliaia di uccelli (anche rari e protetti) cacciati in laguna, munizioni e armi. Maxi operazione...; Officina abusiva nel garage: scatta la denuncia; Sorpreso con 65 chili di cocaina. Ristoratore chiede il rito abbreviato; Il garage trasformato in officina abusiva, rischio per i rifiuti speciali: scatta la maxi multa. Notte di allarme nel quartiere Cittadella: arrestato 29enne sorpreso nel garage con una bicicletta e un telecomando rubato: arrestatoNotte di allarme in zona Cittadella: sorpreso nel garage con una bici in mano, un 29enne è stato arrestato dalla polizia. Erano le poco dopo la mezzanotte del 4 maggio quando l' allarme perimetrale di ... gazzettadiparma.it Ventenne sorpreso vicino a un garage a Bagnaia con quasi 200 grammi di hashishVentenne sorpreso vicino a un garage a Bagnaia con quasi 200 grammi di hashish. Viterbo - Fermato dai carabinieri insospettiti dal suo atteggiamento ... tusciaweb.eu https://terninrete.it/notizie-di-terni-bandecchi-chi-sara-sorpreso-a-fare-pipi-nei-vicoli-di-piediluco-sara-sanzionato-con-pene-esemplari-la-risposta-del-sindaco-a-una-segnalazione-al-prefetto/ - facebook.com facebook Il magistrato Visone: “Comitati civici delle toghe e intercettazioni, derive pericolose. Sorpreso da Melillo” di @aldotorchiaro x.com