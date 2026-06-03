Imu 2026 | chi deve pagare e tutti i casi di esenzione e gli sconti del 50%

L’acconto Imu 2026 scadrà il 16 giugno, mentre il saldo è previsto entro il 16 dicembre. La tassa si applica su immobili e terreni, con alcune esenzioni e sconti del 50%. Sono esenti alcune categorie di immobili come quelli destinati a uso agricolo o appartenenti a enti non commerciali. Le riduzioni si applicano in specifici casi previsti dalla normativa, tra cui alcune proprietà di cittadini residenti all’estero o immobili storici.

Manca poco alla scadenza dell’acconto Imu 2026. Per la maggior parte dei contribuenti il primo appuntamento è il 16 giugno 2026 e il saldo poi dovrà essere pagato entro il 16 dicembre. Ma è conveniente verificare subito la propria posizione, perché ci sono esenzioni e riduzioni che possono fare la differenza sull’importo dovuto. In particolare, chi possiede immobili concessi in comodato, fabbricati storici, abitazioni inagibili o si trova in situazioni familiari particolari potrebbe avere diritto a benefici fiscali spesso poco conosciuti ma pienamente validi anche per il 2026. E bisogna segnarsi sul calendario anche una seconda data. Entro il 30 giugno 2026 va presentata la dichiarazione Imu in caso di variazioni avvenute nel 2025 che il Comune non può conoscere autonomamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

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IMU 2026: formula di calcolo, esenzioni e scadenze — Guida completa

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