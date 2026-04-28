L'IMU rappresenta una delle imposte principali sugli immobili in Italia, con la maggior parte dei casi che riguarda le seconde case. Tuttavia, ci sono specifiche esenzioni e agevolazioni previste dalla legge che consentono a determinate categorie di contribuenti di non dover pagare questa imposta. Alcune riduzioni sono state stabilite per determinate situazioni o categorie di immobili, mentre altre esenzioni riguardano specifici soggetti o tipologie di proprietà.

L’ IMU è una delle principali imposte sugli immobili in Italia e, nella maggior parte dei casi, riguarda le seconde case. Esistono diverse eccezioni che permettono di non pagare l’imposta oppure di ottenere riduzioni anche significative. Si tratta di situazioni specifiche, spesso poco conosciute, che dipendono sia dalla normativa nazionale sia dalle decisioni dei singoli Comuni. Esenzione IMU per anziani e disabili ricoverati. Tra i casi più rilevanti c’è quello che riguarda anziani e persone con disabilità ricoverati in modo permanente in strutture come case di riposo, RSA o istituti di cura. In queste situazioni, l’immobile di proprietà può essere equiparato all’abitazione principale e quindi non soggetto a IMU, ma solo a determinate condizioni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Esenzione Imu sulla seconda casa, riduzioni e agevolazioni: chi non deve pagare

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