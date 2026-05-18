Dal 2026, l’esenzione Imu per il comodato d’uso gratuito si applica anche per tutto l’anno. Questa misura riguarda principalmente i genitori che concedono un immobile ai figli senza ricevere pagamento. Chi usufruisce di questa agevolazione può beneficiare di uno sconto del 50% sulla tassa. La normativa si applica alle proprietà concesse in comodato gratuito, con l’obiettivo di alleggerire gli oneri fiscali per le famiglie che scelgono questa soluzione.

L’ esenzione Imu per comodato d’uso gratuito anche nel 2026 è una delle agevolazioni fiscali più rilevanti per i genitori che mettono a disposizione un immobile ai figli. Ma nulla vieta che avvenga anche il caso inverso, sebbene più raro, ovvero figli che mettono a disposizione un immobile ai genitori. Partiamo da una precisazione: nel linguaggio corrente si parla di una esenzione Imu, anche se sarebbe più corretto parlare di riduzione Imu (oppure di sconto Imu ): la misura consiste infatti in un taglio del -50% della base imponibile Imu. Come si vedrà, l’esenzione Imu per comodato rimane subordinata a condizioni stringenti. Cos’è lo sconto Imu per il comodato d’uso gratuito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Esenzione Imu per comodato d’uso gratuito, chi ha diritto allo sconto del 50% nel 2026

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unomattina 15 12 2025

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