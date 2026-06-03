È partita la quarta edizione di Coopstartup Changemakers, un’iniziativa promossa da Legacoop Bologna, Coopfond e Indicoo. L’obiettivo è sostenere la creazione di nuove cooperative basate su idee di impresa che pongano al centro la sostenibilità in tutte le sue forme. La selezione riguarda proposte innovative che integrano pratiche sostenibili, con lo scopo di favorire lo sviluppo di imprese cooperative in vari settori. L'iniziativa mira a stimolare progetti imprenditoriali con un focus sulla responsabilità ambientale e sociale.

Parte la quarta edizione di Coopstartup Changemakers, l’iniziativa promossa da Legacoop Bologna, Coopfond e Indicoo per promuovere la costituzione di nuove cooperative a partire da idee d’impresa in cui sia centrale la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni. Coopstartup Changemakers selezionerà i progetti capaci di promuovere un cambiamento in ambito economico, sociale, ambientale e culturale e generare un impatto positivo per le persone, le comunità e il pianeta. Il percorso prevede: formazione, messa a disposizione di servizi, assistenza per la costituzione della cooperativa e un contributo di 10mila euro a copertura delle spese di avviamento della startup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprese e sostenibilità, il bando. Ecco ’Coopstartup Changemakers’

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