Già 28 imprese nate e 300mila euro investiti | torna la sfida di Coopstartup per i nuovi cooperatori

Dopo sette edizioni, Coopstartup Romagna riprende con nuovi bandi dedicati a giovani cooperatori. Finora sono state avviate 28 imprese cooperative, con un investimento complessivo di circa 300.000 euro. Il progetto è promosso da Legacoop Romagna e Coop Alleanza 3.

Nelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna — ha investito oltre 300mila euro nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. In totale sono stati presentati.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Idee che diventano impresa: torna Coopstartup Romagna con 75mila euro per i nuovi talentiNelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza... Piemonte: 28.000 casi, 300mila euro per curare i disturbiLa Giornata del fiocchetto lilla, fissata per il prossimo 17 marzo, serve da richiamo urgente contro i disturbi del comportamento alimentare.