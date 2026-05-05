Terziario bergamasco | il 60% delle imprese punta sulla sostenibilità

Nel settore terziario della provincia di Bergamo, il 60% delle imprese si impegna in pratiche sostenibili, secondo i dati più recenti. Tuttavia, il 56% di queste aziende non comunica pubblicamente i propri sforzi in materia di sostenibilità, sollevando domande sulla trasparenza e la comunicazione nel settore. Si analizzano inoltre le difficoltà legate a ostacoli burocratici e ai costi operativi che queste imprese devono affrontare per mantenere le proprie pratiche sostenibili.

? Cosa scoprirai Perché il 56% delle aziende sostenibili non comunica i propri sforzi?. Come possono le imprese superare i blocchi burocratici e i costi operativi?. Quali vantaggi concreti garantisce il marchio Imprendigreen alle imprese locali?. Perché il welfare aziendale è ancora così poco sfruttato nel territorio?.? In Breve L'88% delle imprese ha destinato fondi alla sostenibilità negli ultimi tre anni.. Il 56% delle aziende con percorsi ESG non comunica le scelte all'esterno.. Solo il 23% delle imprese adotta politiche di welfare strutturate.. Giulia Riccardi coordina il progetto Imprendigreen con la Scuola Superiore Sant’Anna.. Il 60%...🔗 Leggi su Ameve.eu

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