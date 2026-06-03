Tra il 2021 e il 2027, la Regione Lombardia ha ottenuto quasi 8 miliardi di euro di fondi europei. Di questi, il 62,5% sono già stati vincolati a progetti specifici. Le risorse sono destinate a imprese, creazione di posti di lavoro, sviluppo di reti ferroviarie e investimenti in campus universitari. I fondi sono distribuiti su diverse aree di intervento, con una quota significativa già impegnata.

Nella programmazione relativa ai 7 anni compresi tra il 2021 e il 2027 la Regione Lombardia ha ricevuto fondi europei per quasi 8 miliardi di euro. Solo per quello che riguarda i fondi di coesione l’ Unione Europea ha trasferito oltre 3,5 miliardi di euro, così suddivisi: 2 miliardi per il Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR) e 1,5 miliardi per il Fondo Sociale Europeo+ (FSE+). In aggiunta bisogna considerare l’accordo da 1,2 miliardi di euro firmato a dicembre del 2023 tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione, Attilio Fontana, perché quell’accordo fu finanziato soprattutto con fondi europei, in particolare fondi di coesione, già esistenti ma ridirezionati su 14 progetti specifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imprese e lavoro, treni e campus. I soldi già vincolati sono il 62,5%

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