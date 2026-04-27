Decreto lavoro 1 maggio | incentivi vincolati al salario giusto Il governo sceglie la via dei contratti
Il decreto lavoro in programma per il 1° maggio non fissa una soglia di salario minima nazionale, ma rafforza l'importanza dei contratti collettivi più rappresentativi. La bozza del provvedimento, presentata il 27 aprile 2026, mantiene il ruolo dei contratti collettivi senza stabilire un limite di retribuzione obbligatorio per tutti i lavoratori. La normativa si concentra sull'uso dei contratti collettivi come strumento principale per determinare incentivi e condizioni di lavoro.
Roma, 27 aprile 2026 – La bozza del decreto Primo maggio non introduce una soglia legale unica di retribuzione, ma rafforza il ruolo dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi. Sulla piattaforma SIISL dovranno comparire contratto applicato, codice Cnel, livello, retribuzione, welfare e perfino rating ESG dell’impresa. La strada della contrattazione collettiva Incentivi solo per applica il giusto salario Contratti trasparenti Il nodo rinnovi Il monitoraggio Il ruolo del Cnel La strada della contrattazione collettiva Il cuore politico del decreto è nel capitolo sul salario giusto. La bozza sceglie una strada alternativa al...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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