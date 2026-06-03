Impresa all' Acropoli per il Racing Team Le Fonti | Succi e Graffieti domano l' inferno di fango e trionfano di classe
Durante il Rally Storico dell'Acropoli, seconda tappa del Campionato europeo Fia di Rally Storici su Terra 2026, due piloti del Racing Team Le Fonti hanno vinto nella loro categoria. Nonostante il terreno fangoso e difficile, hanno mantenuto il controllo e concluso la gara in prima posizione di classe. La competizione si è svolta in Grecia e ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi.
L’epopea dello sterrato greco si tinge dei colori della Romagna. Nella cornice del Rally Storico dell'Acropoli, seconda tappa del neonato Campionato europeo Fia di Rally Storici su Terra 2026, il Racing Team Le Fonti ha firmato un’impresa, dimostrando una resilienza e una velocità d'altri tempi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
San Carlo si trasforma in un tempio del Kart: sorrisi per il Racing Team Le Fonti con Marchetti e AndreiniDomenica 3 maggio, la frazione cesenate ha ospitato l’edizione 2026 del Circuito Cittadino, con le strade del paese trasformate in un paddock a cielo...
Antibes amaro per il Racing Team Le Fonti: incidente per la coppia Travaglia-Nalli quando era in piena rimontaDurante il Rallye Antibes Côte d’Azur del 2026, il Racing Team Le Fonti ha subito un colpo duro a causa di un incidente che ha coinvolto la coppia...