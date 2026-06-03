Impresa all' Acropoli per il Racing Team Le Fonti | Succi e Graffieti domano l' inferno di fango e trionfano di classe

Notizia in breve

Durante il Rally Storico dell'Acropoli, seconda tappa del Campionato europeo Fia di Rally Storici su Terra 2026, due piloti del Racing Team Le Fonti hanno vinto nella loro categoria. Nonostante il terreno fangoso e difficile, hanno mantenuto il controllo e concluso la gara in prima posizione di classe. La competizione si è svolta in Grecia e ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi.