Antibes amaro per il Racing Team Le Fonti | incidente per la coppia Travaglia-Nalli quando era in piena rimonta
Durante il Rallye Antibes Côte d’Azur del 2026, il Racing Team Le Fonti ha subito un colpo duro a causa di un incidente che ha coinvolto la coppia composta da Travaglia e Nalli, mentre cercavano di risalire nella classifica. La gara si svolge in Francia e rappresenta uno degli eventi più importanti del rally in Europa. La competizione, che vede partecipanti provenienti da vari paesi, ha avuto momenti di grande tensione nel corso della giornata.
Il Rallye Antibes Côte d’Azur si conferma anche nel 2026 uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama rallistico europeo. La gara francese, valida come terza prova dell'Historic Rally European Championship e del campionato francese Ffsa, ha richiamato dal 14 al 17 maggio i migliori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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