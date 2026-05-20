Antibes amaro per il Racing Team Le Fonti | incidente per la coppia Travaglia-Nalli quando era in piena rimonta

Durante il Rallye Antibes Côte d’Azur del 2026, il Racing Team Le Fonti ha subito un colpo duro a causa di un incidente che ha coinvolto la coppia composta da Travaglia e Nalli, mentre cercavano di risalire nella classifica. La gara si svolge in Francia e rappresenta uno degli eventi più importanti del rally in Europa. La competizione, che vede partecipanti provenienti da vari paesi, ha avuto momenti di grande tensione nel corso della giornata.

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