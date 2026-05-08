San Carlo si trasforma in un tempio del Kart | sorrisi per il Racing Team Le Fonti con Marchetti e Andreini
Domenica 3 maggio, la frazione cesenate ha ospitato l’edizione 2026 del Circuito Cittadino, con le strade del paese trasformate in un paddock a cielo aperto, attirando appassionati e partecipanti. Tra gli eventi in programma, si sono distinti i sorrisi e le emozioni del Racing Team Le Fonti, con protagonisti Marchetti e Andreini, in un contesto che ha celebrato il fascino delle corse su strada.
Il fascino senza tempo delle corse su strada è tornato a far battere il cuore di San Carlo. Domenica 3 maggio, la frazione cesenate ha ospitato l’edizione 2026 del Circuito Cittadino, trasformando le vie del paese in un paddock a cielo aperto e confermando quanto il karting "alternativo" e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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