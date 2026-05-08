San Carlo si trasforma in un tempio del Kart | sorrisi per il Racing Team Le Fonti con Marchetti e Andreini

Domenica 3 maggio, la frazione cesenate ha ospitato l’edizione 2026 del Circuito Cittadino, con le strade del paese trasformate in un paddock a cielo aperto, attirando appassionati e partecipanti. Tra gli eventi in programma, si sono distinti i sorrisi e le emozioni del Racing Team Le Fonti, con protagonisti Marchetti e Andreini, in un contesto che ha celebrato il fascino delle corse su strada.

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Il fascino senza tempo delle corse su strada è tornato a far battere il cuore di San Carlo. Domenica 3 maggio, la frazione cesenate ha ospitato l’edizione 2026 del Circuito Cittadino, trasformando le vie del paese in un paddock a cielo aperto e confermando quanto il karting "alternativo" e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate San Carlo "capitale" dei motori: in 70 si sfidano sui kart per il titolo nazionaleSono circa 70 i kartisti che si sono sfidati nelle varie categorie tra tanti appassionati di kart e sport motoristici che hanno affollato le vie di... Imola si trasforma nel tempio del Motorsport con il Wec. E la città sarà sorvolata dal dirigibile GoodyearGli occhi del mondo sono puntati sull'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Roberto Bolle trasforma piazza San Carlo per il Ballo in Bianco: a Torino la lezione di danza più grande al mondo; I kart scaldano i motori, la frazione si trasforma in una pista per 80 piloti: dal 2017 è ripartita la tradizione; San Carlo Buskers Festival, il 9 e 10 maggio torna la magia dell'arte di strada: il programma della kermesse; Giornata internazionale della danza, lezione del San Carlo in piazza a Napoli. San Carlo si trasforma in un tempio del Kart: sorrisi per il Racing Team Le Fonti con Marchetti e AndreiniIn evidenza i piloti del Racing Team Le Fonti: Samuele Marchetti domina nella kz2, ManuelAndreini primo in kz2 master in prefinale ... forlitoday.it Torino - Piazza San Carlo Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook