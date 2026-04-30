Roma duplice sequestro di persona risolto dalla polizia | quattro arresti

A Roma, la polizia ha concluso un'operazione contro un caso di sequestro di persona finalizzato all'estorsione. Durante l'intervento degli agenti della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino, sono stati liberati due uomini e arrestate quattro persone. L'operazione si è svolta nel corso di un blitz coordinato tra le forze dell'ordine, che hanno portato a questa conclusione.

Duplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro persone arrestate al termine di un blitz condotto dagli investigatori della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino. Tra i fermati anche una ragazza di 16 anni, trovata armata di una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa, che ha tentato di estrarre dalla cintola all’arrivo degli agenti. La vicenda iniziata martedì pomeriggio. La vicenda, coordinata dal sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Carlo Villani, è iniziata martedì pomeriggio in un appartamento di via Veturia, nel quartiere Ponte Lungo, dove le due vittime vivevano in una stanza in affitto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti Notizie correlate Leggi anche: Vuole rapire una bambina di due anni, ma viene fermata dalla polizia: denunciata per tentato sequestro di persona Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti; Caso Orlandi e omicidio Skerl, le indagini della Procura: Katy complice di Marco Accetti. Consegnò un comunicato di rivendicazione; Il boss di Roma che voleva evadere; Caso de Vita, per le vittime spunta l’ipotesi di un doppio avvelenamento. Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arrestiDuplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro persone arrestate al termine di un blitz ... lapresse.it Il boss di Roma che voleva evadereNon un delinquente comune, quello che progettava di evadere dal carcere di Rovigo, ma il boss di Casalotti, figura di spicco della Gomorra romana, Leandro Bennato, 47 anni, detto Biondo, che dal ... polesine24.it #Accaddeoggi Muore a Roma, all’età di 70 anni, il regista Sergio Leone. Rileggi la notizia dall’archivio digitale de Il Mattino: https://l-nk.it/xR2DBm #ilmattino #sergioleone #regista - facebook.com facebook "Spari a Roma, preso l'autore", "I pm convocano Sempio: 'Ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo'": questo e altri titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. x.com