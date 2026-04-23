Nel territorio di Terzigno, nel Vesuviano, continuano le ricerche di un imprenditore scomparso da circa due mesi. Le operazioni si svolgono con l’ausilio di un piccolo escavatore e coinvolgono le forze dell’ordine che stanno scavando in diverse aree della zona. Finora, non sono stati trovati elementi che possano chiarire le circostanze della scomparsa. Le indagini proseguono con l’obiettivo di rintracciare l’imprenditore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si stanno concentrando, nel territorio di Terzigno, nel vesuviano, e si avvalgono anche di un piccolo escavatore, le ricerche di un imprenditore di cui non si hanno notizie da circa due mesi. A indagare sono i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata?e, al momento, non si conosce l’identità della persona scomparsa. I militari dell’arma sono al lavoro nella zona circostante via Zabatta e gli scavi interessano un terreno vicino alla strada. Secondo quanto si è appreso, qualche giorno fa l’indagine ha subito una svolta. Nelle ricerche sono impegnati, oltre ai?carabinieri con le unità cinofile, anche i vigili del fuoco.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi nel Vesuviano: possibile svolta nelle indagini

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