Omicidio Gaetani | la DDA chiude il cerchio 4 indagati a processo

La Procura della DDA di Catanzaro ha presentato ufficialmente il rinvio a giudizio per quattro persone considerate coinvolte nell’omicidio di Giuseppe Gaetani, avvenuto a Cassano all’Ionio il 2 dicembre 2020. L’indagine ha portato alla formalizzazione delle accuse nei confronti degli indagati, coinvolti nell’esecuzione e nella pianificazione del delitto. La fase processuale è ora in attesa di sviluppi davanti al tribunale competente.

La Procura della DDA di Catanzaro ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per i presunti responsabili dell’esecuzione e della pianificazione dell’omicidio di Giuseppe Gaetani, avvenuto a Cassano all’Ionio il 2 dicembre 2020. L’attacco, che colpì l’uomo mentre rientrava presso la propria abitazione, vede coinvolti quattro figure chiave tra mandanti ed esecutori, con un’udienza preliminare già fissata per il 3 giugno dal gip Mario Santoemma. Il tragico episodio si consumò sotto le mura domestiche della vittima, quando Gaetani fu sorpreso proprio davanti al cancello di casa sua. Mentre guidava la sua vettura di marca BMW, l’uomo venne raggiunto da una serie di colpi sparati con un’arma calibro 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Gaetani: la DDA chiude il cerchio, 4 indagati a processo Notizie correlate Omicidio Abiuso: dopo 22 anni, chiesto il processo per 3 indagatiLa Dda di Bari ha richiesto il processo per tre individui accusati dell’uccisione di Danilo Abiuso, avvenuta a Valenzano il 14 novembre 2003. Prof carbonizzato in auto, dopo la morte dell’imputato si chiude il processo per l’omicidioSi chiude il processo per l’omicidio di Pietro Caprio, 56enne insegnante di educazione fisica in servizio in una scuola di Minturno ucciso e dato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ‘Ndrangheta a Cassano, la Dda chiede il rinvio a giudizio di quattro persone per l’omicidio di Giuseppe Gaetani | NOMI · LaC News24; ‘Ndrangheta nella Sibaritide | SANGUE E PATTI dietro l’omicidio Gaetani: chiesto il processo per i 4 indagati in carcere; Omicidio di ’ndrangheta, la Dda chiede il processo per i vertici dei clan (NOMI); Delitto del 2020 in Calabria, quattro verso il processo. Omicidio Gaetani, la Dda chiede il processo: quattro imputati per il delitto di Cassano all’IonioSecondo la Dda di Catanzaro il delitto sarebbe stato orchestrato dalla cosca Forastefano: decisiva la collaborazione del presunto killer, udienza preliminare il 3 giugno ... msn.com Omicidio di ’ndrangheta, la Dda chiede il processo per i vertici dei clan (NOMI)Ricostruito l’agguato mortale: tra i quattro imputati figurano i boss, decisiva la collaborazione del killer reo confesso ... zoom24.it https://www.calabrianews.it/omicidio-gaetani-a-cassano-dda-chiede-il-processo-per-presunti-mandanti-ed-esecutori/ - facebook.com facebook ‘Ndrangheta a Cassano, la Dda chiede il rinvio a giudizio di quattro persone per l’omicidio di Giuseppe Gaetani | NOMI x.com