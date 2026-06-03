Imprenditore del fitness e padre di due figli | è morto Nico Gavril

Un imprenditore del settore fitness e padre di due figli è deceduto all'età di 65 anni. Nicolaidis Gavril, noto come Nico, ha aperto nel 1984 la palestra Niko Sporting Point, che nel 2017 è diventata Niko Action Fitness. È stato colpito da una malattia in pochi mesi. La sua attività era molto conosciuta nella località di residenza.

Stroncato in pochi mesi dalla malattia, è morto Nicolaidis Gavril: aveva 65 anni. Per tutti semplicemente Nico, a Desenzano era conosciutissimo: nel 1984 aveva aperto la palestra Niko Sporting Point, dal 2017 Niko Action Fitness. Lo annunciano il figlio Leonardo con la mamma Silvia, Margherita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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